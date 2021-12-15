Суд Берліна засудив до довічного ув’язнення 56-річного офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року в одному із центральних парків столиці Німеччини, повідомила в середу, 15 грудня, газета Der Spiegel.

Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вымпел» Вадим Красіков, який приїхав до Берліна за підробленим документом на ім’я Вадима Соколова, застрелив громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу Росії. Наказ же виходив від російської влади.

Дружина Красікова родом з України. Німецький суд отримав фотографії у тому числі з весілля, на яких родич нареченої упізнав його як Вадима Красікова.

«Це були фотографії, які здебільшого були виявлені під час обшуку його тестя та тещі», – сказав суддя Вищого земельного суду Берліна Олаф Арнольді, повідомив «Інтерфакс».

Особливу увагу суду привернуло татуювання обвинуваченого. «На одній із фотографій обвинувачений зображений із тестем, на цьому знімку також добре видно татуювання», – додав суддя.

Про те, що Красіков причетний до російських спецслужб, повідомляли журналісти-розслідувачі, у тому числі Bellingcat.

Зелімхана Хангошвілі, якого російський президент Володимир Путін назвав «організатором вибухів у московському метро», вбили в Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинуватили росіянина із паспортом на ім’я Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє ім’я Соколова – Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетним до замовного вбивства в Москві в 2013 році, а також пов’язаний із ФСБ. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду Росії звинувачення у замовному вбивстві Хангошвілі, але Росія свою причетність заперечувала.

У березні 2021 року німецькі журналісти повідомили, що українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці Хангошвілі.