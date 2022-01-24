Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина має розблокувати поставку зброї Україні для забезпечення мирного політичного порядку в Європі

Новий лідер найбільшої опозиційної партії у німецькому парламенті «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц закликав Німеччину припинити блокувати підтримку України у вигляді надання їй зброї для оборони.

«Німеччина не повинна блокувати підтримку України оборонною зброєю – не лише через відповідальність за нашу історію, але й для забезпечення політичного мирного порядку в Європі, за який Росія відповідає також», – написав Мерц у Twitter в понеділок, 24 січня.

66-річного Фрідріха Мерца обрали новим головою ХДС 22 січня. Він замінив на цій посаді Арміна Лашета, під керівництвом якого у вересні 2021 році консерватори вперше за 16 років зазнали поразки на виборах до німецького Бундестагу. Зазначимо, що наразі ХДС є найбільшою опозиціною партією у ФРН.

Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 січня заявив, що його уряд не змінюватиме політику попередньої влади та не постачатиме Україні зброю. Раніше німецький таблоїд Bild писав, що ФРН використовує механізми НАТО для блокування поставок зброї Києві ще з травня 2021 року.

Раніше також стало відомо, що Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького німецького виробництва. Раніше Таллін звернувся до Берліну затвердити передачу гаубиць 122 мм, вироблених ще у Німецькій Демократичній Республіці.