У понеділок, 24 січня, в рамках обговорення санкцій в Комітеті міністрів Ради Європи Німеччина зняла з розгляду питання щодо відключення РФ від SWIFT. Про це повідомляє видання Euractiv.

За інформацією ЗМІ, з відповідною заявою виступив один із дипломатів у ЄС.

«Тоді як газ та нафта розглядаються як можливі важелі, "опозиція" на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію віключити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT», – цитує видання слова одного з дипломатів.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається у необхідності відключати РФ від системи платежів SWIFT у разі подальшої агресії Москви проти України.

За словами Бербок, таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою.

SWIFT – це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією, пише BBC.

Це не платіжна система, але головний і єдиний універсальний канал передавання розпоряджень про переказ грошей та інших цінностей між 11 тис. фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети.

Оскільки усі три дата-центри SWIFT розташовані за межами Росії (у США, Нідерландах і Швейцарії), всі повідомлення російських банків йдуть за кордон.

Тому відключення від SWIFT фактично повернене банки РФ у кам'яну добу, спровокує подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків і завдасть бізнесу серйозного удару.

Друга проблема – репутаційна. Санкції, що змушували SWIFT відключати банки, запроваджували до цього часу лише проти Ірану й Північної Кореї.

Проте варто наголосити, що SWIFT – це незалежний приватний кооператив, який базується під Брюсселем. Він непідвладний США і дуже різко чинить опір тому, щоб його використовували як інструмент санкцій. Єдиний спосіб змусити його відключити банк – це рішення Європейського парламенту, затверджене владою Бельгії.