Польща готова надати Україні десятки тисяч боєприпасів на тлі загрози російського вторгнення. Про це на брифінгу заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох у понеділок, 31 січня.

Солох зазначив, що саме рішення про надання військової допомоги доопрацьовується, однак Польща готова доставити боєприпаси у будь-який момент. З цього приводу вже проінформували Україну та чекають від неї відповідь.

Він уточнив, що йдеться про «десятки тисяч боєприпасів», призначених для оборони, а не для нападу. За його словами, детальніше про поставку незабаром повідомить польський уряд.

Зі слів Солоха, Польща також може надати Україні гуманітарну допомогу на випадок можливої евакуації населення, а також медичні засобі.

Військова допомога Україні

Менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Водночас Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Хоча, нещодавно Берлін заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.