Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас Захід має бути готовим до «відповідних кроків», якщо Росія відмовиться від дипломатії.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Німеччину «дослухатися до українців» та надати озброєння Україні на тлі загрози російського вторгенння. Про це вона розповіла в інтерв’ю німецькому Bild, опублікованому 31 січня.

«Ми закликаємо наших німецьких партнерів прислухатися до українців. Україна звернулася за допомогою для самооборони від агресора», – заявила вона.

Каллас наголосила на реальних ризиках подальшої ескалації та заявила, що Захід має бути готовим до «відповідних кроків», якщо Росія відмовиться від дипломатії.

Зі слів прем’єр-міністерки, Росія намагається відновити свій політичний і військовий вплив на сусідів та переконати НАТО піти на поступки щодо безпеки Європи. Таку позицію Кремля вона назвала пасткою та шантажем.

«Росія не має права голосу на рішення НАТО і ми не відповідатимемо на ультиматуми Росії», – наголосила Каллас.

Зазначимо, що Естонія раніше заявила про намір передати Україні дев’ять гаубиць, вироблених ще у Німецькій Демократичній Республіці, однак Німеччина так не дала свій дозвіл на поставку.

Сама Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Водночас, нещодавно Берлін заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.

Військова допомога Україні

Менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.