Уряд Польщі надіслав гуманітарну допомогу Україні. Як повідомляє польське новинне агентство RMF24, 29 вантажівок з гуманітарним вантажем вже прямують до Києва.

Допомогу надано урядовим агентством стратегічних резервів. Серед гуманітарної допомоги є ковдри, матраци та таборові ліжка (загалом 9 тис. таких комплектів). Частина вантажу становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема, бинти та марля.

Також Польща надасть Україні 2 млн масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні стало відомо, що Польща вирішила надати Україні зброю для захисту від російської агресії. Повідомлялось, що українська армія отримає оборонні боєприпаси.

Військова допомога Україні

Менш ніж за тиждень США, на тлі зростання загрози нового вторгнення Росії в Україну, чотирма літаками доставили в Київ понад 330 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї відправила Велика Британія.

Крім того, Чехія заявила про готовність надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Водночас Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Хоча, нещодавно Берлін заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.