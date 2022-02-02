Судно з американським газом прийме термінал у Свіноусцє

Державна нафтогазова компанія Польщі PGNiG купила у Сполучених Штатів Америки танкер зі скрапленим природним газом для України. Про це повідомляє Gazeta.pl.

Судно з газом очікують наприкінці лютого – його прийме термінал у Свіноусцє. Після технологічних процедур газ подадуть до польської системи передачі.

«Завдяки інвестиціям в газову інфраструктуру, які останніми роками було реалізовано в Польщі, можемо посилити енергетичну безпеку регіону та гарантувати нашим клієнтам доступ до різних джерел природнього газу та можливість вибору найкращої пропозиції на ринку», – заявив Голова ради PGNiG Павел Маєвські.

Він також заявив, що такі поставки газу з США дозволяють Україні, як і решті Європи, диверсифікувати постачання газу та зміцнити власну енергетичну незалежність. Постачання газу мають забезпечити завершення опалювального сезону в Україні без перебоїв у постачанні газу.

Газ планують поставити на український кордон для американсько-української компанії Energy Resources of Ukraine. Перше постачання газу в Україну, здійснене PGNiG та Energy Resources of Ukraine, відбулося понад два роки тому. Танкер з придбаним вантажем прибув на термінал Свіноусцє у листопаді 2019 року. ERU отримало паливо через з'єднання у Германовіці.

PGNiG та ERU співпрацюють один з одним протягом кількох років. У серпні 2016 року ERU отримала першу поставку газу, продану PGNiG на український ринок. Раніше обидві компанії спільно постачали природний газ для потреб українського оператора транспортних мереж та газосховищ.

У жовтні 2021 року PGNiG Group у співпраці з ERU завершила першу в історії поставку неросійського газу до Молдови. У серпні 2021 року PGNiG та ERU почали розвідку та видобуток в Україні у складі компанії «Карпатгазвидобування», яка має ліцензію на розвідку та видобуток вуглеводнів у західній частині Львівської області, поблизу кордону з Польщею.