Угорський напрямок став другим гарантованим маршрутом постачання газу в Україну у разі відсутності транзиту

Україна вперше в історії почала фізичний імпорт природного газу з Угорщини. Про це повідомив генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках», – повідомив Сергій Макогон.

За його словами, угорський напрямок тепер є другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.

«Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії», – зазначив Сергій Макогон.

Як зазначає Liga.net, угода між Оператором ГТС України та угорською FGSZ дозволяє фізично транспортувати до 8 млн куб. м природного газу щодоби (2,9 млрд куб. м на рік) з Угорщини до України. Разом із наявними 27 млн куб. м добових потужностей зі Словаччини це збільшує загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу до України до 35 млн куб. м на добу.

Додаткові гарантовані потужності для імпорту газу з Європи з'явилися вперше з 2014 року.

Гарантована потужність дає право користування визначеним обсягом на постійній основі, тоді як переривчасту потужність імпорту (її загальний обсяг – понад 250 млн куб. м на добу) не можна використовувати у разі відсутності транзиту.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 вересня минулого року Угорщина підписала з російським «Газпромом» новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України. Тоді в МЗС України висловили розчарування цим фактом, а в ЄС заявили, що оцінять нові імовірні ризики російсько-угорської угоди.

Російський газовий монополіст «Газпром» із 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини. Натомість з цього ж дня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини поставляєть через «Турецький потік».