Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії

Угорщина, попри підписаний з Росією довгостроковий контракт про поставку газу через «Турецький потік», продовжує отримувати більшу частину блакитного палива через Україну. Про це у Facebook повідомив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Макогон уточнив, що транспортований газ в Угорщину не є транзитом Росії.

«Очевидне-неймовірне. Після пафосного підписання довгострокового контракту з Газпромом та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік», – зазначив він.

З 1 жовтня «Газпром» припинив перекачку палива до Угорщини через Україну, «хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу».

«Після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії основну частину газу Угорщина отримує з України, але не від Газпрому. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу», – повідомив гендиректор ГТС.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 вересня Угорщина підписала з російським «Газпромом» новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв'язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

Російський газовий монополіст «Газпром» із 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через «Турецький потік».