Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну схему, пов’язану із закупівлею газу для «Укрзалізниці», внаслідок якої залізничний перевізник зазнав збитків на суму 206 млн грн.

За повідомленням САП, у цій справі вже повідомили про підозру чотирьом особам, серед яких – двоє керівників філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці», які обіймали ці посади на момент вчинення злочину, фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник.

Як повідомили в САП, із грудня 2016 року до січня 2020 року включно службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження вигідніших пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Реалізація цієї схеми завдала «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства, ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

Власника компанії-постачальника вже затримали, а суд обрав йому запобіжний захід – утримання під вартою з правом внести 30 млн грн застави.

Учасникам схеми оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах. За це передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.