Водіїв закликають обирати альтернативні шляхи проїзду

Вулицю Медову в Тернополі, яку раніше вже перекривали на 20 днів, знову ремонтуватимуть. Цього разу роботи триватимуть упродовж місяця – з 1 по 30 жовтня. Про це повідомили в Тернопільській міськраді в середу, 30 вересня.

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Рух транспорту буде тимчасово перекрито на ділянці від перехрестя з вул. Андрея Шептицького до будинку №3 на вул. Медовій. Обмеження руху пов’язані з проведенням поточного ремонту дороги та тротуару.

Схема об'їзду ремонту

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Раніше цю вулицю перекривали з 13 серпня по 1 вересня через роботи із заміни інженерних мереж, зокрема газо-, водо- та електропостачання, каналізації й теплопостачання.

У міській раді повідомили, що на період робіт на вул. Медовій встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Водіїв закликають врахувати обмеження під час планування маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду.