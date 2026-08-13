Рух перекриють на вулиці Медовій

У Тернополі тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Медовій, яка веде до центрального ринку. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради у четвер, 13 серпня.

Рух буде перекритий від 13 серпня до 1 вересня 2026 року. Тут планують провести ремонт, оскільки дорога знищена та має ями. Також на деяких ділянках замінять підземні інженерні мережі.

За даними міськради, роботи проводитимуть два підприємства: ТОВ «Ле Грейн Інжиніринг» та фірма «Західенергомонтаж».

У міській раді Тернополя просять водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів. Також на цій вулиці встановлять відповідні знаки та тимчасову схему організації дорожнього руху.

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Нагадаємо, що у Тернополі до 1 вересня обмежили рух транспорту на двох важливих вулицях. Там проводять ремонт зупинок громадського транспорту на вулицях Руській та Київській.