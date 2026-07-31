Заїзні кишені для автобусів і тролейбусів зроблять зручнішими для маломобільних пасажирів

На двох вулицях Тернополя частково перекриють рух транспорту через оновлення зупинок. Йдеться про центральну вулицю Замкову та вулицю Київську в мікрорайоні Сонячний. Перекриття триватиме з 3 по 23 серпня. На прилеглих вулицях в цей час можливі затори.

Про ремонт зупинок повідомили в Тернопільській міській раді в п’ятницю, 31 липня. Обмеження запровадять через ремонт заїзних кишень на зупинках громадського транспорту «вул. Київська (до центру)» та «Готель “Тернопіль”». На час ремонту ці зупинки перенесуть.

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Заїзні кишені та простір навколо зупинок ремонтуватимуть, щоб зробити їх доступними для маломобільних пасажирів. У міській раді додали, що такі зміни поступово впроваджуватимуть і на інших зупинках Тернополя.

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