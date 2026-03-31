У грудні 2025 року суддя повернув державі 576 тис. грн доплат, отриманих з фейковим дипломом

Суддя Великоберезнянського районного суду Петро Тарасевич оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК 29 березня.

Петро Тарасевич задекларував 1 млн грн зарплати – на 120 тис. грн менше, ніж заробив у 2024 році. Зменшення відбулось, ймовірно, через скасування доплати за науковий ступінь. У грудні 2025 року суддя повернув державі 576 тис. грн, отриманих з фейковим дипломом доктора філософії у 2017–2025 роках.

У власності Петра Тарасевича та його родини – чотири квартири у Львові та одна в селищі Великий Березний. На банківських рахунках в судді – 44 тис. грн, ще 104 тис. доларів він тримає готівкою.

Дружина судді Ірина Тарасевич у 2025 році отримала понад 6,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 520 тис. грн – з продажу Honda HR-V. У 2024 році вартість цієї автівки у декларації судді складала 139 тис. грн. Натомість Ірина Тарасевич за 609 тис. грн купила Mercedes-Benz Metris 2015 року випуску. Також в дружини судді залишається Mercedes-Benz GLE 400 вартістю 1,7 млн грн та 41 тис. доларів готівкою.

Нагадаємо, у березні 2026 року Петро Тарасевич отримав підозру в шахрайстві, за що передбачено від 3 до 8 років ув’язнення. Правоохоронці виявили, що для отримання надбавки до зарплатні суддя роками використовував диплом доктора філософії у галузі права, виданий Міжрегіональною академією управління персоналом (МАУП). Через фальшивий диплом Петро Тарасевич провалив конкурс до Львівського апеляційного суду і залишається суддею Великоберезнянського районного суду, в якому працює з 2014 року.