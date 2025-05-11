Раніше Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті

Угорщина перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин. Про це у неділю, 11 травня, повідомило Міністерство юстиції України.

«Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів», – йдеться у повідомленні.

Відомство зазначає, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Зазначимо, що серед вимог Будапешту, щоб розблокувати подальший шлях України до Євросоюзу є:

скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською;

внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців у Верховній Раді;

зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську.

«Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація», – додали у дописі.

Нагадаємо, 22 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. За його словами, саме тому вони блокують приєднання України до Європейського Союзу.