Сійярто заявив, що Україна не відновила права угорців, які були відібрані у 2015 році

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. За його словами, саме тому вони блокують приєднання України до Європейського Союзу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у суботу, 22 березня.

У дописі Сійярто заявив, що українська влада, попри обіцянки, не відновила права, які були відібрані у 2015 році.

«Ситуація залишається незмінною: незважаючи на постійні обіцянки та красиві слова, український уряд так і не повернув угорській громаді ті права меншин, які було відібрано з 2015 року», – йдеться у дописі.

Тому, за словами голови МЗС, прогресу щодо переговорів про вступ України до ЄС не може бути.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Україна та Угорщина домовилася створити спільну комісію на рівні урядів щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Також повідомляли, що 15 лютого Угорщина заблокувала початок перемовин про вступ України до ЄС. 20 лютого країна виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро, а також продовження санкцій проти російських і білоруських громадян.

У березні стало відомо, що Угорщина планує провести опитування громадської думки щодо членства України в Європейському Союзі.