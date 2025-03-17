Орбан єдиний хто не підтримав Україну під час саміту в Брюсселі

Угорщина планує провести опитування громадської думки щодо членства України в Європейському Союзі. Уряд країни опублікував у неділю, 16 березня, фотографію бюлетеня.

Уряд наголосив, що бланки для опитування надрукують на захищеному папері, що, за їхніми словами, унеможливить будь-які зловживання. Бюлетень не можна буде відтворювати, а перевірятимуть їх в присутності нотаріуса.

Бланк має лише одне запитання: «Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Європейського Союзу?», на яке можна відповісти «так» чи «ні».

Фото уряду Угорщини, бланк опитування щодо вступу України до ЄС

«Україна не може стати членом Євросоюзу без згоди угорців. Держави-члени ЄС тут мають право вето», – наголошують у дописі.

Відзначимо, 6 березня лідери 26 з 27 країн Євросоюзу під час саміту в Брюсселі схвалили декларацію на підтримку України. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був єдиним, хто не підтримав це рішення. Тоді він уперше заговорив про опитування серед угорців.

Politico зауважило, що голосування не є обов’язковим та, ймовірно, буде націлене проти Києва.

Нагадаємо, 15 лютого Угорщина заблокувала початок перемовин про вступ України до ЄС. 20 лютого країна виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро, а також продовження санкцій проти російських і білоруських громадян.

На початку березня євродепутати партії Volt закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її блокування спільних рішень.

Та 14 березня стало відомо, що ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб продовжити санкції проти Росії.