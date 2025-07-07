Під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків напала на 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП на Рівненщині. У потерпілого – зламаний ніс і вибитий зуб. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За інформацією пресслужби Рівненського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 5 липня близько 13:00 у селі Орлівка Рівненського району. На вулиці Дружби група чоловіків розпочала конфлікт зі старшим солдатом ТЦК та СП, який перевіряв у них військово-облікові документи, внаслідок чого відбулася сутичка.

«На місце події викликали поліцію, а військовослужбовця направили до Сарненської центральної районної лікарні», – зазначили у ТЦК.

Спершу в дописі ТЦК повідомляли, що старшого солдата вдарили по голові дошкою, медики діагностували у нього перелам кісток носа, садна обличчя та вибитий зуб. Проте згодом інформацію відредагували, прибравши деталі інциденту.

Початковий допис Рівненського обласного ТЦК та СП (клікніть на фото для збільшення)

Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова сказала ZAXID.NET, що інформація про травми військового правдива, однак допис вирішили відредагувати, оскільки «такі подробиці не цікаві для відкритого загалу, і пікантні деталі варто залишити для слідства».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ (заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження особі під час виконання громадського обовʼязку). Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Нападників наразі розшукують.