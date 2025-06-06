Під час перевірки військово-облікових документів шестеро невідомих напали на працівників ТЦК та СП на Рівненщині. В одного з військовослужбовців діагностували травмований палець, в іншого – забій щелепи. З місця події чоловіки втекли.

За інформацією пресслужби Рівненського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 5 червня у селі Зозів Шпанівської громади. Близько 16:00 шестеро чоловіків напали на групу оповіщення, яка перевіряла у них військово-облікові документи.

«Попередньо відомо, що нападники перебувають у реабілітаційному центрі при місцевій церкві. Внаслідок сутички один із військовослужбовців ТЦК отримав травматичний вивих середньої фаланги пальця лівої кисті, а інший – забій щелепи», – зазначають у ТЦК.

Поки на місце події прибули поліцейські та слідчо-оперативна група, шестеро чоловіків утекли. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає до 850 грн штрафу, до 200 годин громадських робіт або до одного року виправних робіт.