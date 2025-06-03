Правоохоронці оголосили підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК та СП, які примусово мобілізували чоловіка. Його силоміць утримували та побили. Про це повідомила 3 червня пресслужба ДБР.

За даними слідства, 21 лютого цього року у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ і насильно затягнули до службового автомобіля.

У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його та побили його, коли він уже лежав на землі. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

«Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області», – додають у ДБР.

Офіцеру та двом військовослужбовцям повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови;

ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України – катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі.