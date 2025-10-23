Маєток розташований на вул. Липинського, 23 у Львові

Львівський податківець Іван Гілета, який займає посаду заступника начальника відділу технічної підтримки та електронного документообігу ГУ ДПС у Львівській області, продає у Львові житловий будинок за 3,5 млн доларів. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Хапуга.UA» на ТСН.

Двоповерховий будинок загальною площею 780 м2 розташований на земельній ділянці понад 20 соток на вул. Липинського, 23 у Львові – за 2 км від Львівської опери. Зведений у 2006 році маєток має гараж на два авто, сауну, великі тераси.

Маєток податківця Івана Гілети

Відповідно до декларації за 2024 рік, Іван Гілета офіційно володіє часткою 50% згаданого маєтку з жовтня 2024 року. Інша частина належить його тещі Ніні Горват, яка зареєстрована як ФОП дев’ять років тому. Основний вид її діяльності – оптова торгівля одягом і взуттям.

Львівський податківець Іван Гілета продає розкішний маєток

Раніше співвласницею маєтку разом з тещею була дружина податківця Тетяна Гілета. Тетяна Гілета також зареєстрована як ФОП, займається роздрібною торгівлею вже дев’ять років.

Полковник податкової міліції Іван Гілета у 2015-2019 роках працював на керівних посадах у податкових службах Житомирщини, Івано-Франківщини та Львова. З 2019 до 2022 року працював на Львівській митниці на посаді заступника начальника митного поста «Мостиська-залізничний». У 2023 році займав посаду начальника відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами в ДПС Рівненської області.

У 2024 році Іван Гілета заробив майже 450 тис. грн у ДПС Рівненщини та 114 тис. грн у ДПС Львівщини. Також задекларував майже 200 тис. грн пенсії та отриманих соціальних виплат.

Журналісти зателефонували до Івана Гілети, однак він від коментарів відмовився, пояснивши, що перебуває в лікарні.

Донька Івана Гілети Ольга Парамуд їздить на незадекларованій Audi Q8

Також журналісти з’ясували, що донька Івана Гілети Ольга Парамуд, яка теж працює в податковій Львівщини на посаді головного інспектора відділу розгляду звернень державних органів управління податкових сервісів, їздить на незадекларованій автівці Audi Q8. Таке вживане авто коштує близько 60 тис. доларів, а нове – понад 100 тис. доларів. Зять податківця Юрій Парамуд працює на Львівській митниці.