Біля озера під виглядом оздоровчого комплексу збудували котеджі

Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Львівської області щодо права користування великою ділянкою з озером у Брюховичах, на якій компанія «Сервіс» під виглядом рекреаційно-оздоровчого комплексу збудувала котеджі та продала їх як квартири. Про це сказано у постанові Західного апеляційного господарського суду, на яку звернуло увагу NGL.media.

Апеляційну скаргу подала Галицька окружна прокуратура, яка вважала, ця ділянка належить до водного фонду, а відтак не мала б бути забудована житлом. Проте апеляційний суд підтримав висновок Господарського суду Львівської області, що прокуратура не довела, яке саме цивільне право порушено при виділенні цієї ділянки.

Йдеться про ділянку з озером площею 3,8 га на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах, біля озера «Плотіки». Ще у 2009 році Брюховицька селищна рада передала цю ділянку в оренду ТзОВ «Сервіс» на 15 років для облаштування оздоровчо-розважального комплексу для дорослих та дітей. У документах було вказано, що на ділянці розташоване озеро й вона вільна від забудови.

У 2016 році ТзОВ «Сервіс» зареєструвало за собою право власності на користування ділянкою, а через рік Брюховицька сільрада виділила компанії ділянку з озером 0,57 га в окрему оренду на 7 років, тобто до серпня 2024 року.

У 2022 році державний реєстратор зареєстрував 3,8 га у комунальну власність Львівської міської ради. За цей час навколо озера під виглядом розважально-відпочинкового комплексу збудували котеджне містечко Forest Park Club Resort. Прокуратура з’ясувала, що біля озера збудували оздоровчо-розважальний комплекс і 5 котеджів, на які зареєстрували право власності як на квартири родичі міських депутатів Олексія Різника та покійного Юрія Ломаги.

Використання ділянки під обслуговування фактично житлових будинків суперечить умовам договору. Однак суд не знайшов підстав для задоволення позову прокуратури. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, У лютому 2024 року навколо котеджів на вул. Незалежності в Брюховичах виник скандал. Орендар ділянки ТОВ «Сервіс» спустив комунальне озеро нібито через те, що воно було переповнене та підтоплювало котеджі. За цим фактом Львівська міськрада звернулась у поліцію.

ТзОВ «Сервіс» зареєстроване у 1995 році та належить львів’янам Ігорю Боярчуку, Віталію Крупському та мешканці Винників Ользі Боярчук. На Ігоря Боярчука зареєстрована фірма «Лайк-парк», створена у 2023 році та записана на адресу котеджів біля озера.