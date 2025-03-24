Пристрої встановленні в с. Сухостав, Ліски та Гаї Гречинські

З 24 березня на Тернопільщині запрацювали додаткові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Вони встановленні в трьох населених пунктах Чортківського та Тернопільського районів. Про це повідомив голова Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Камери порушень правил дорожнього руху фіксуватимуть рух транспорту в обох напрямках. Отже, швидкість руху також вимірюватиметься на обох смугах.

Місця розташування камер відеофіксації:

у селі Сухостав на 374 км+935 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – місто Тернопіль;

у селі Ліски на 303 км+307 автодороги М-19, напрямок спрямування приладу – Тернопіль;

неподалік ТРЦ "Подоляни" в селі Гаї Гречинські на 0 км+738 автодороги Р-41, напрямок спрямування приладу – вулиця Джерельна міста Тернопіль.

В області вже працює 15 комплексів автофіксації. В патрульній поліції Тернопільщини додають, що згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год тягне за собою штраф розміром 340 гривень. Згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год, тягне за собою накладення штрафу розміром 1700 гривень.