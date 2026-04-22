Камери інтегрують у поліцейську систему відеоспостереження

У Тернополі на найбільш проблемних ділянках доріг встановлять вісім вебкамер, які зможуть автоматично розпізнавати автомобільні номери й обличчя людей та передавати ці дані в поліцію. На придбання обладнання витратять понад 600 тис. грн з міського бюджету. Наразі в місті вже є 4 таких камери. Рішення прийняли у середу, 22 квітня, під час засідання виконавчого комітету.

У відділі комунікацій Тернопільської поліції ZAXID.NET розповіли, що в місті діє єдина система відеоспостереження, яка допомагає правоохоронцям оперативно реагувати на кримінальні події. Два роки тому в цю систему інтегрували чотири вебкамери, які не лише можуть автоматично розпізнавати державні номери авто, але й з високою точністю фіксувати події навколо, розпізнавати обличчя. Також вбудований програмний модуль «Самар» може шукати конкретну людину на вулицях з описом одягу та зовнішності. Це допомагає правоохоронцям, коли, наприклад, треба швидко знайти зниклу дитину.

Виконком погодив закупити для Тернополя ще вісім таких камер моделі ZIP-5241DLM-X12CP. Загальна вартість – 604 тис. грн. Мають оголосити тендер на Prozorro.