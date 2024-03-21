Біля автостанції також встановили банер із забороною продажу валюти

На тернопільському ринку з ініціативи поліції встановили камери, щоб стежити за валютниками. Відео з точок незаконного обміну валюти в онлайн режимі транслюються в чергову частину поліції. Правоохоронці попередили, якщо помітять міняйл, то одразу виїдуть на місце і оформлять адмінпротокол.

З 20 березня на ринку біля центрального автовокзалу працюють кілька камер відеоспостереження. Вони розташовані в місці, яке раніше найчастіше тернопільські валютники використовували для незаконного обміну іноземної валюти.

За словами керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, камери працюють цілодобово і в режимі онлайн транслюють відео в чергову частину Тернопільського районного управління поліції. На такий крок пішли, щоб зупинити в місті незаконний обмін валюти.

«Щойно черговий виявить на екрані спробу обміну валюти з рук, на місце події за лічені хвилини прибуде наряд поліції. Зафіксовані відеокадри будуть вважатися беззаперечним доказом порушення Закону при розгляді справи у суді», – повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко в четвер, 21 березня.

Також на одній із будівель правоохоронці повісили великий банер, на якому є попередження громадян про покарання за обмін з рук. Головний поліцейський розповів, що чимало міняйл просили керівництво автовокзалу зняти цей плакат, однак дозвіл на розміщення біг-борда дала міська рада, а повісили його за кошти поліції.

«Тернополяни, які хочуть займатися на центральному автовокзалі незаконним обміном валюти, постійно турбують керівництво автовокзалу з приводу плаката про заборону стихійних обмінників. Це банер – це не їхня ініціатива, а превентивний захід з метою запобігання здійснення незаконних валютних операцій, а також роз’яснення для громадян про відповідальність за вчинення таких дій», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Додамо, що згідно з українським законодавством продаж іноземної валюти з рук – це адміністративне правопорушення відповідно до ст. 162 КУпАП. Відповідальність у таких випадках несе як особа, яка продає валюту, так і той, хто її купує. Порушники сплатять штраф в розмірі до 748 гривень, а обміняну валюту – конфіскують.