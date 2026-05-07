Поліція затримала 19-річного водія BMW

Смертельна аварія сталася близько 22:00 6 травня на дамбі ставу в Тернополі. У поліції повідомили, що внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув один з водіїв. Наразі поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у центрі міста.



Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили в телеграм-каналі «Тернопіль». На місце прибули поліцейські, рятувальники та медики швидкої допомоги, які намагалися витягнути з потрощеного транспорту одного з водіїв. Після цього чоловіка без свідомості відвезли в реанімацію найближчої лікарні.

Винуватцю ДТП загрожує до 8 років в'язниці

У поліції Тернопільщини повідомили, що зіткнулися автомобілі Renault та BMW. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще одну з травмами госпіталізували. В коментарі ZAXID.NET речник поліції Сергій Крета додав, що в аварії загинув водій автомобіля Renault. Лікарям не вдалося врятувати його життя. За кермом BMW перебував 19-річний водій, у автомобілі також знаходився і 19-річний пасажир.

Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний тернополянин не впорався з керуваннями. Як наслідок, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху, де вона врізалася у Renault Megane. У результаті удару 56-річний водій Renault, житель Тернополя, від отриманих травм загинув.



Наразі в поліції встановлюють всі обставини ДТП. Факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. У 19-річного водія також відібрали зразки крові для перевірки на алкогольне чи наркотичне сп’яніння.