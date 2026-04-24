Максим Щотчук разом із товаришем потрапив в аварію на мотоциклі

Десятикласник з Тернопільщини Максим Щотчук помер після трьох тижнів у комі. Разом із другом він потрапив у ДТП на мотоциклі. Медики госпіталізували його у важкому стані, однак життя хлопця врятувати не вдалося, повідомляють «20 хвилин».

За даними поліції, аварія сталася в ніч з 3 на 4 квітня у селі Мишковичі. 17-річний житель Тернопільського району керував мотоциклом Musstang. Він віз також пасажира – 10-класника Максима Щотчука. Водій під час руху не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. За даними правоохоронців, він міг бути напідпитку.

Пасажира у важкому стані госпіталізували до медзакладу в Тернопіль. Юнак був постійно без свідомості, згодом він впав у кому на три тижні. 24 квітня у школі Максима Щотчука повідомили, що він помер у лікарні.

У коментарі «20 хвилин» речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що після скоєння ДТП слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Однак після смерті неповнолітнього справу перекваліфікують на ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людей).

«Результатів щодо стану сп’яніння неповнолітнього водія ще немає, але зразки крові відібрали. Стан сп’яніння буде обтяжувальною обставиною», – повідомив Сергій Крета.

Наразі підозру неповнолітньому водію ще не вручили. Це питання вирішуватимуть після того, як прийдуть результати експертизи.