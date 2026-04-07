Під час прибирання на 9 поверсі хлопець наступив на лист пінопласту, яким прикрили отвір вентиляційної шахти

У селі Поляниця Надвірнянського району з дев’ятого поверху новобудови впав 16-річний хлопець, який працював на будівництві. Від отриманих травм підліток помер у реанімації, виконроба затримали.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, учень 10 класу з Верховинського району підробляв на будівництві різноробом. 30 березня близько 11:00 під час прибирання на 9 поверсі він наступив на лист пінопласту, яким прикрили отвір вентиляційної шахти, провалився та впав на бетонну поверхню другого поверху.

Попри зусилля медиків, врятувати життя неповнолітнього не вдалося – 5 квітня він помер у реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Відповідальним за організацію безпечного виконання робіт та облік робочого часу працівників на будівництві був 34-річний уродженець Тернопільської області.

«Чоловік не організував захисне огородження небезпечних зон, зокрема і вентиляційних шахт, не перекрив внутрішні прорізи на висоті. Крім того, будівництво на висоті – це робота з підвищеною небезпекою. І допускати до такої роботи неповнолітніх – заборонено», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного відправили під домашній арешт. Йому інкримінують ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 8 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.