32-річного монтера уразило струмом

Правоохоронці оголосили підозру інженеру управління ПрАТ «Укрнафта» на Прикарпатті. Посадовцю інкримінують порушення правил безпеки, внаслідок чого від ураження струмом загинув 32-річний електромонтер.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі в середу, 11 березня, інцидент стався у червні 2023 року в селі Гузіїв Калуського району, де від ураження електричним струмом загинув працівник «Укрнафти». Електромонтер входив до складу бригади, яка працювала на об’єкті під керівництвом інженера прокатно-ремонтного цеху.

«Підозрюваний без узгодження з майстром бригади видав підлеглому усне завдання замінити силовий кабель наземної частини електроустановки свердловини. При цьому посадовець, як керівник робіт підвищеної небезпеки, не провів інструктаж та не здійснював оперативний контроль за виконання робіт. Саме ці порушення, за висновками експертів, призвели до смертельного випадку», – зазначили правоохоронці.

Суд обрав інженеру запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. За порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України), йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.