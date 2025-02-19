Працівник помер внаслідок зсуву ґрунту під час під час прокладання траншеї

Надвірнянський районний суд визнав виконроба будівельної індустріальної компанії «Сігма» Володимира Слюсара винним у порушенні вимог законодавства про охорону праці. За смерть працівника під час прокладання траншеї прикарпатцю призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 лютого, подія сталася у листопаді 2023 року на вул. Соборна у Надвірній, де компанія «Сігма» зводить багатоквартирні житлові будинки. Перед укладанням каналізаційної труби у траншею Володимир Слюсар не провів інструктаж своєму працівникові та не догледів наявність укріплення. Як наслідок, стався зсув ґрунту і чоловік помер від механічної асфіксії.

Під час судового засідання Володимир Слюсар визнав свою вину і розповів, що особисто знав загиблого і, коли той запропонував послуги підсобника, допустив до роботи його без укладання трудового договору. Обвинувачений також підтвердив, що у той день не роз’яснив працівникові правила безпечного виконання робіт.

Потерпіла на судове засідання не з’явилася і в заяві зазначила, що не має до Володимира Слюсара претензій, їй відшкодовано матеріальну та моральну шкоду та попоросила суд суворо не карати обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Міськевич визнала Володимира Слюсара винним у порушенні вимог законодавства про охорону праці, що призвело до смерті потерпілого, і призначила йому рік умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, будівельна компанія «Сігма» зареєстрована у 2008 році у Надвірній зі статутним капіталом 5,9 млн грн. Власниками фірми є прикарпатці Віра та Іван Страхові.