Надзвичайна подія сталасяв селі Гута Солотвинської громади

У вівторок, 17 грудня, під час проведення земляних робіт у селі Гута, Солотвинської громади, стався обвал ґрунту. Рятувальники витягнули з-під завалів двох чоловіків, один із них загинув.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, надзвичайна подія сталася близько 14:00 в селі Гута. Внаслідок обвалу ґрунту під завалами опинилися двоє чоловіків.

«На місце події оперативно виїхали рятувальники, які деблокували та дістали на поверхню двох чоловіків 1956 і 1967 років народження і передали медикам», – інформують в ДСНС.

Лікарі констатували смерть 67-річного чоловіка, іншого потерпілого госпіталізували. Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.