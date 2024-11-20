В Івано-Франківську з вікон багатоповерхівок випали двоє чоловіків і загинули
Події сталися на вулицях Василя Стуса та В’ячеслава Чорновола
До теми
Вранці, 20 листопада, з багатоповерхівок на вулицях Василя Стуса та В’ячеслава Чорновола випали двоє чоловіків. Внаслідок отриманих травм вони загинули, на місці подій працюють правоохоронці.
Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, одним із загиблих є 36-річний місцевий мешканець. Він випав з вікна четвертого поверху на вулиці Василя Стуса.
Чоловік випав з четвертого поверху будинку на вулиці Василя Стуса. Фото «Мій Франківськ».
Також внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки 20 листопада загинув мешканець вулиці В’ячеслава Чорновола. На місці подій працюють правоохоронці.