Усі обставини з'ясовують правоохоронці

Вранці, 20 листопада, з багатоповерхівок на вулицях Василя Стуса та В’ячеслава Чорновола випали двоє чоловіків. Внаслідок отриманих травм вони загинули, на місці подій працюють правоохоронці.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, одним із загиблих є 36-річний місцевий мешканець. Він випав з вікна четвертого поверху на вулиці Василя Стуса.

Чоловік випав з четвертого поверху будинку на вулиці Василя Стуса. Фото «Мій Франківськ».

Також внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки 20 листопада загинув мешканець вулиці В’ячеслава Чорновола. На місці подій працюють правоохоронці.