За кермом авто, що злетіло з дороги, перебував 17-річний хлопець

У Волинській області з дороги в узбіччя злетів автомобіль BMW, яким керував 17-річний хлопець. Внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх хлопців. Про це у понеділок, 13 квітня, повідомили у Нацполіції області.

Аварія трапилась у неділю, 12 квітня, близько 18:00 між селами Хоцунь та Сваловичі Камінь-Каширського району. Правоохоронці встановили, що 17-річний хлопець, який перебував за кермом BMW, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, після цього авто кілька разів перевернувся.

Внаслідок аварії на місці загинули двоє пасажирів BMW – 17-річний та 16-річний школярі. Водій та ще двоє пасажирів авто не травмувалися. Неповнолітнього водія затримали, а правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на 10 років. Також винуватця ДТП можуть позбавити права керувати авто строком до трьох років.

