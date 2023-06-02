Олександр Ткаченко очолює Мінкульт з червня 2020 року

Петиція до Кабінету міністрів з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Петицію ще 7 березня створив Юрій Шиян. Станом на ранок 2 червня вона набрала 25 224 голоси. Водночас у процесі збору голосів петиція на певний час зникла з сайту уряду. Згодом в Кабміні уточнили, що створили новий сайт для подання петицій, а попередні петиції залишилися на старому сайті, який отримав іншу адресу.

Автор петиції просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв’язку «з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків». Звільнити міністра може лише парламент.

«Перебуваючи на посту Міністра культури та інформаційної політики, здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка», – йдеться в тексті петиції.

Олександра Ткаченка призначили міністром культури 4 червня 2020 року. До того – з 29 серпня 2019-го до призначення міністром – він був народним депутатом від партії «Слуга народу» та головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. А перед тим Ткаченко 11 років був гендиректором групи каналів «1+1 Media». Також він був радником на громадських засадах тодішнього прем’єр-міністра Віктора Ющенка (2000-2001) та гендиректором «Нового каналу» (1999-2005).

Нагадаємо, 11 листопада 2021 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав у відставку. Рішення було спричинене двома факторами: раптовим рішенням Кабміну реструктурувати Держкіно та забрати інституцію з-під опіки Міністерства культури та інформаційної політики; та невеликим бюджетом на розвиток культури. Про це він заявляв на своїй сторінці у Facebook. Але згодом з’ясувалося, що заява міністра не була зареєстрована.