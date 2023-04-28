Олександр Ткаченко зібрався регулювати Telegram

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про плани визначити спосіб взаємодії держави з соцмережею Telegram «у формі регулювання». Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю «Інтерфакс Україна».

За словами міністра, в Telegram швидко розповсюджуються інформація, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій, але разом з тим у цій соцмережі багато російських активностей та анонімних каналів. Telegram створив закриту спільноту, тоді як за законом «Про медіа» ресурси мають бути відкриті, їх власники – відомі, та є певна звітність.

«Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо, чи платять вони податки, – це перше питання. Друге питання – це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається. Так зване регулювання Telegram поки що перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо". Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з Telegram», – підкреслив міністр культури.

Також Ткаченко заявив, що Мінкульт намагався комунікувати з Telegram, але «їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці». Міністр зазначив, що у влади немає точної інформації про зв'язок соцмережі зі спецслужбами держави-агресора Росії, але перевірити це непросто через відсутність зворотного зв'язку.

Telegram заснував екс-власник соціальної мережі «Вконтакте» Павєл Дуров. За словами розробників, інформація звичайних чатів зберігається на кількох серверах по всьому світу і контролюється різними законами з надання доступу до неї. Ключі для розшифровки також зберігаються окремими блоками на різних серверах. Жоден сервер Telegram не перебуває на території Росії, а сам Дуров виїхав з РФ у 2014 році, взявши собі громадянство іншої держави.