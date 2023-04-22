YouTube також видалив канали, які розповсюджували відео «вагнерівців» та пропаганду

Платформа YouTube заблокувала рекламу російського ПВК «Вагнер», яке визнали злочинною організацією в США, Великій Британії та ЄС. Відео з промоцією «вагнерівців» видалили одразу після запиту Мінкульту України, у п'ятницю, 21 квітня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, міністерство культури звернулося до виконавчого директора YouTube з проханням видалити рекламні ролики ПВК «Вагнер» та припинити їхню діяльність на платформі.

«YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнер"», – повідомив Олександр Ткаченко.

За кілька годин після запиту Мінкульту YouTube заблокував рекламу ПВК та канали, які розповсюджували пропагандистські ролики «вагнерівців». Реклама злочинної організації мала понад мільйон переглядів. «YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність», – заявив Олександр Ткаченко.

Міністр культури закликав українців звертатися до Мінкульту в разі виявлення нових відеороликів з російською пропагандою. Олександр Ткаченко зазначив, що міністерство буде оперативно звертати увагу платформи на діяльність окупантів.