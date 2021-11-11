Олександр Ткаченко офіційно подав у відставку з поста міністра культури України

У четвер, 11 листопада, міністр культури України Олександр Ткаченко офіційно написав заяву на звільнення. Інформацію про це він підтвердив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідну заяву.

За його словами, серез причин звільнення – виведення Держкіно з-під управління Мінкультури, мовляв, уряд ухвалив таке рішення без погодження міністерства. Ситуацію з Держкіно Ткаченко називає «останньою краплею», натомість передостанньою – бюджет на культуру на 2022 рік.

«Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності», – заявив Ткаченко.

8 листопада Кабмін розіслав на погодження проект постанови про відокремлення Держкіно. Мінкульт не відповів, решта структур, зокрема Міністерство фінансів і Мінекономіки погодили рішення. Сам Ткаченко про це дізнався постфактум, оскільки перебував на заході ЮНЕСКО, у Парижі.

«Бабель» уточнює, що Кабмін нібито з подання Офісу президента і без погодження з Мінкультури хоче зробити Держкіно міністерством, оскільки Держкіно не може залишатися у статусі центрального органу виконавчої влади. Ткаченко виступав проти та був незадоволений тим, що з лютого цього року досі не затвердили створення Держінспекції та Держслужби охорони культурної спадщини.

Олександр Ткаченко очолював Мінкульт з 4 червня 2020 року. Він перерахував власні здобутки на посаді міністра. Каже, що встиг зробити десь 50% із запланованого. Серед досягнень Ткаченко перерахував програми «Велика реставрація», «Мандруй Україною», боротьбу з дезінформацією, роботу культурної сфери під час карантину тощо.

У 1990-х Ткаченко був заступником генерального продюсера каналу «1+1», де створив «Телевізійну службу новин», відому зараз як ТСН. З 2008 до 2020 року він очолював телевізійну групу «1+1 media».

До парламенту девʼятого скликання Олександр Ткаченко потрапив у 2019 році за списком партії «Слуга народу». Після обрання народним депутатом склав повноваження керівника холдингу «1+1». 4 червня 2020 року Ткаченка призначили на посаду міністра.