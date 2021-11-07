Ми зібрали розповіді про декілька фільмів, робота над якими триває в Україні. Адже те кіно, яке знімають сьогодні, ми будемо дивитись завтра. Тож запам’ятовуйте імена та назви й готуйтесь піти у кіно.

Уже зрозуміло, що наступного року ми побачимо чимало фільмів, заснованих на реальних подіях. І, звичайно, перелічені фільми – це далеко не все кіно, робота над якими триває.

Тривають зйомки довгоочікуваного фільму львівського режисера Тараса Дроня «Дім за склом» (на головному фото). Над ним працюють кінокомпанія «Директорія Кіно» та «Сучасне Українське Кіно». Серед тих, хто підтримав фільм є й Львівська ОДА, а також Держкіно. Головну роль виконує Ірина Веренич-Островська.

Під час святкування шкільного випускного вечора зникає пара підлітків. Вікторія – мама зниклої дівчини, ділова сучасна жінка, в якої в житті все ідеально. Однак, існує підозра, що її донька займається розповсюдженням наркотиків. Аби не заплямувати репутацію, жінка розпочинає пошуки в дещо незвичний спосіб.

«Дім за склом»

Цікаво, що фільм знімають на 35 мм плівку, що зараз є скоріше винятком та унікальним досвідом. Загальний бюджет картини – 25 млн гривень.

Зйомки розпочалися з села Циблі, Бориспільського району, частина фільму буде зніматися в місті Українка, частина – в Києві. В с. Циблі команда фільму знайшла незвичну локацію затопленої церкви на Дніпрі.

Команда планує завершити виробництво на початку 2022 року. Українська прем’єра запланована на осінь 2022 року. А тим часом ми усі з нетерпінням очікуємо на прем’єру фільму Тараса Дроня «Із зав’язаними очима», який частково знімали у Львові. Картина встигла чимало помандрувати кінофестивалями, отримала декілька призів, а її українська прем’єра відбулась на кінофестивалі в Одесі.

Триває робота над біографічною історичною драмою про радянський період «Загубити, щоб знайти».

Сценарій базується на реальній історії про двох іспанських дівчат, дочок міністра, яких у 1936 році викрали та вивезли в УРСР. Сталін планував використовувати дітей, як важіль впливу на владу Іспанії, але все пішло не за планом. Марія та Кармен назавжди залишились в Україні.

Сценарій розробляється за підтримки Українського культурного фонду. Автор ідеї – Ігор Висневський (сценарист; режисер фільмів «Інший Франко», «Слово» тощо), продюсерка – Ольга Клименко (повнометражний художній фільм «Позивний Бандерас», телевізійний серіал «Сага», короткометражний фільм «Бог простить» та ін). Зйомки фільму заплановані на 2022 - 2023 роки.

«Загубити, щоб знайти» (Lose to find) – перший самостійний проект OK Media Company.

Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв працює відразу над двома проектами. Обидва розповідють про події російсько-української війни.

«Покликані морем» –пригодницький фільм про вірних Україні курсантів з Севастополя. Автори фільму підписали меморандум про співпрацю з командувачем ВМС ЗС України контр-адміралом Олексієм Неїжпапою. Фільм розкаже про тих курсантів Севастопольської військово-морської академії імені Нахімова, які 2014 року не зрадили присягу на вірність країні і разом зі своїми викладачами вийшли на материк, отримали освіту і зараз зі зброєю в руках захищають Батьківщину. Зйомки повинні початися навесні наступного року. ФІльм значною мірою створюватимуть в Одесі.

Натомість зйомки ще однієї воєнної драми Ахтема Сеїтаблаєва «Мирний-21» уже завершились. Назву взяли з місця дислокації українських прикордонників. Фільм також базується на реальних подіях. Це історія луганських бійців, яких сепаратисти та російські спецслужби безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну у червні 2014 року.

«Мирний-21»

У фільмі знімались Андрій Самін, Євген Ламах, Олексій Тритенко, Максим Девізоров та інші.

Розпочато зйомки ще однієї воєнної драми. «Батько» режисера Володимира Харченка-Куликовського створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

ФІльм «Батько» (робоча назва – «Обмін») – це воєнна драма про історії двох сімей, де дорослі чоловіки взяли до рук зброю.

Як віддати батьківський борг по той бік лінії фронту? Чому вбиватиме лікар і коли вірити ворогу? Чим війна на сході України не схожа на жодну іншу війну у світі? Автори фільму прагнуть до незвичного, глибоко кінематографічного погляду на стосунки батьків та дорослих дітей в обставинах російського вторгнення в Україну.

«Батько»

Режисером стрічки виступив Володимир Харченко-Куликовський, автори сценарію – Костянтин Лінартович та Влад Дудко. Виробництво – «Кінокомпанія 2016». Головні ролі виконують В'ячеслав Довженко, Єгор Козлов, Дмитро Лінартович, Василь Баша, Ганна Адамович.

Зйомки фільму відбуватимуться в Києві та Київській області. Вихід стрічки в прокат очікується восени 2022 р.

Три проекти звернулись до тем дорослішання у складні 90-ті.

Так, тривають зйомки фільму «Ти мене любиш?» режисерки Тоні Ноябрьової. Це історія про 90-ті, дорослішання однієї дівчини та народження цілої країни. Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисеркою та авторкою сценарію виступає Тоня Ноябрьова (Україна), оператор Вілюс Мачюльскіс (Литва), художник-постановник Віктор Романов (Україна). Продюсери фільму – Анастасія Буковська, Данило Каптюх та Станіслав Притула. Зйомки фільму відбуватимуться в Києві та максимально занурять глядача в епоху початку 90-х. Вихід стрічки у прокат очікується в 2023 р. Особливістю проекту є участь у зйомках команди стажерів, які залучені до знімального процесу в якості повноцінних членів знімальної групи.

Тоня Ноябрьова

Ще одну історію про 90-ті розкаже дебютнаповнометражна стрічка Анни Бурячкової «Коли нам було 15» – історії про підлітків 90-х, які вирішують дорослі проблеми.

Головна героїня, 15-річна Тоня, в пошуках порятунку від небезпечного хлопця стає членом зграї в новій школі. Але чи можна залишитись у зграї собою?

Це історія підлітків наприкінці 90-х – самотніх, закинутих батьками, які повністю зайняті виживанням. З режисеркою Анною Бурячковою співпрацюють операторка-постановниця Олена Чеховська, художниця-постановниця Олександра Патока, співавторка сценарію Марина Степанська («Стрімголов», «Знебарвлена»). Головні ролі виконують Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв та Ліза Цілик. Фільм створюється кінокомпанією DGTL RLGN (продюсери – Віталій Шереметьєв та Наталія Лібет) за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фестивальний та кінотеатральний реліз стрічки планується в 2023 році.

І, мабуть, одним із найочікуваніших фільмів можна назвати картину Ірини Цілик «Я і Фелікс», де знявся український письменник Юрій Іздрик.

«Я і Фелікс»

«Я і Фелікс» – це екранізація роману Артема Чеха «Хто ти такий?». Він вийшов друком навесні 2021-го, коли робота над фільмом уже була у розпалі. Книга і фільм розповідають про дорослішання хлопчика Тимофія у 90-х, про його сім’ю, друзів, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї. Історія розповідає про складні 90-ті через призму дитячого сприйняття.

Восьмирічного хлопчика Тимофія грає син Ірини Цілик та Артема Чеха Андрій.

Фільм продюсує Володимир Яценко («Додому», «Дике поле») та Анна Соболевська («Додому»). Зйомки відбулись восени 2020 року.

Ще чотири картини говорять про реальні події та реальних людей.

Режисер фільму «Черкаси» Тимур Ященко розпочав роботу над картиною «Червона рута» про Володимира Івасюка. Працює над фільмом кінокомпанія «Пронто Фільм».

«Володимир Івасюк заслуговує на великий екран як ніхто інший з видатних українців, на мою думку. Це потужна особистість з унікальною музичною спадщиною. Досить непросто висвітлити цю трагічну історію. Але я ставлю за мету максимально об’ємно висвітлити на екрані непересічну людину, а не зробити йому пам’ятник», – розповів режисер.

Над сценарієм разом із Ященком працює Наталка Ворожбит. Її режисерський дебют «Погані дороги» (2020) цьогоріч висунуто від України на «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Роботу над сценарієм підтримав Український культурний фонд. Наразі триває робота над збором архівних матеріалів.

У Києві стартували зйомки психологічної драми «Дисидент» про колишнього бійця УПА. Фільм заснований на реальних подіях, які розгорнулися на тлі радянської військової агресії 1968 року. Патріот і колишній боєць УПА повернувся із таборів й ось уже кілька років живе в радянській Україні. Табірне минуле не дає йому знайти роботу, а політичні переконання – жити звичайним життям. Втративши віру в боротьбу, він наважується на останню у своєму житті акцію протесту.

Стрічка звертається до часів кінця хрущовської відлиги та розквіту дисидентського руху: образ головного героя натхненний історією життя Василя Макуха, дисидента, учасника українського руху опору в СРСР та бійця Української повстанської армії.

Головного героя, дисидента на ім’я Олег зіграє Олександр Прищепа, а його дружину Вілену – Вікторія Ромашко. Також ролі у фільмі виконають Віктор Шестаков, Артемій Зеленський, Даша Творонович, Дмитро Ярошенко, Олег Стефан, Руслан Коваль, Василь Мазур, Олександр Ганноченко, Ігор Халізов.

Режисери-постановники стрічки – Станіслав Гуренко та Андрій Алферов. Виробництво – JOYFILMS_filmproduction за підтримки Держкіно та УКФ. Прем’єра запланована на осінь 2022 року.

Стрічка «Киснева Станція» Івана Тимченка присвячена переламному епізоду в житті лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Це літо 1980 року, коли він відбував чотирирічне заслання у якутському селищі Зирянка, де працював на кисневій станції.

«Киснева станція»

Автором сценарію є відомий письменник Михайло Бриних. Стрічка вийде на екрани у 2022 році.

З’явився перший трейлер майбутнього фільму «Небезпечна гра», українського політичного трилера, який був натхненний реальними подіями. Водночас ця стрічка є спортивною драмою про перемоги українських спортсменів на футбольному полі.

Автори стверджують, що історія, яка становить сюжетну канву «Небезпечної гри», раніше ніколи і ніким не була розказана – ні у ЗМІ, ні в документальній, ні в художній літературі. Адже йдеться про історію протистояння українського футбольного клубу і його тренера двом політичним кланам. У своїй боротьбі за владу представники партійної еліти і високопоставлені співробітники КДБ намагаються використовувати успіхи українського клубу, який тріумфально виграє Кубок кубків УЄФА 2 травня 1986.

Особливого драматизму цьому протистоянню додає історичне тло – Чорнобильська катастрофа. В той час, коли наші футболісти борються за перемогу, український уряд робить все можливе для того, щоб приховати від народу справжні наслідки аварії на ЧАЕС.

Авторами сценарію фільму виступили Денис Замрій («Той, хто пройшов крізь вогонь», «Полювання на Вервольфа» та інші) тв Сергій Саломатін. Продюсери – Олексій Комаровський та Сергій Саломатін. Виробництво продакшн-компанія IdeaFilms.

У головних ролях задіяні Олександр Першин, Олександр Третьяченко та Сергій Кучеренко. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Завершено зйомки нового фільму Романа Бондарчука. Стрічка, що створюється за підтримки Держкіно, має робочу назву «Редакція». Автори визначають жанр фільму, як драму з елементами комедії. Головний герой Юра, молодий науковець, випадково стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів до редакції місцевої газети, щоб поголос у ЗМІ допоміг викрити злочинців, але за збігом обставин залишається працювати журналістом.

Нова робота затягує його до химерного світу постправди, де факти не мають жодного значення, а реальність навколо практично ніколи не збігається з тим, що про неї пишуть в газеті. Водночас нова професія допомагає Юрі зустріти рідних душею людей, справжню дружбу і кохання. «Редакція»

Акторський склад фільму поєднав відомих та непрофесійних акторів. Ролі виконали Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Ганноченко, а також журналіст Дмитро Багненко, режисерка Жанна Озірна, український драматург Максим Курочкін та блогер Сергій Іванов. Крім того, близько 1000 мешканців Херсона взяли участь у зйомках у якості акторів масових сцен та епізодів. Разом із Романом Бондарчуком над фільмом працювали оператор-постановник Вадим Ільков, художник-постановник Кірілл Шувалов, звукорежисер Сергій Степанський (він зіграв головну роль у попередньому фільмі Бондарчука «Вулкан»), художниця з костюмів Софія Дорошенко та інші. Продюсерки – Дар’я Бассель та Дар’я Аверченко. Реліз фільму заплановано на 2023 рік.

І, нарешті фільми, які уже практично наблизились до завершення.

Новий фільм Зази Буадзе «Небопарасолька» має вийти у прокат у 2022 році. Фільм розповідає трагікомічну історію взаємин італійського юнака Мікеле та його карпатського дідуся Михайла. Головні ролі в картині виконали Сімоне Коста та Богдан Бенюк. Італієць Мікеле, який має українське коріння, їде до занедбаного карпатського села, щоб розвіяти попіл своєї матері. Тут живе його дід Михайло, колишній клоун на ім'я БубаСкладні на початку взаємини Михайла й Мікеле супроводжуються низкою дивних подій, які перетворюють серйозні речі у трагікомедію і назавжди об’єднують колись розділені долі діда та онука. Зйомки відбувалися у селі Верховина Івано-Франківської області, Києві та італійській Генуї. Фільм спільного виробництва України, Італії, Чехії та Румунії створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, українським виробником стрічки виступає компанія ІнсайтМедіа. Уже оприлюднено офіційний тизер комедійного роуд-муві «Я, «Побєда» і Берлін» за мотивами однойменної повісті легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна!

Шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти її на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом.

Прем’єру стрічки заплановано на весну 2022 року. Режисеркою є Ольга Ряшина. У ролях: Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник. Виробництво: Star Media за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики.

Також завершились зйомки фільму «Смак Свободи», стрічки про відродження автентичної кухні за Ольгою Франко.

Молода дівчина-кухар Варя втрачає роботу, бо її висока кухня не потрібна у придорожньому кафе. Вона тікає до Львова, аби нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. Та унікальна знахідка – книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко змінює її життя назавжди.

«Смак свободи»

За словами авторів фільму, ця історія з'явилася аби показати українські кулінарні традиції з їх справжньої, дуже прогресивної та цікавої сторони. І познайомити українців та й весь світ із видатною авторкою, кулінаркою Ольгою Франко, як із одним з культурних брендів сучасної України.

Творці стрічки прагнули створити правдиву кулінарну історію: під час знімань команда радилася з кулінарною історичною консультанткою Маріанною Душар,дослідницею галицької кулінарної традиції. Головні ролі заграли Ірина Кудашова, Джамала, шеф-кухар Алекс Якутов та інші. Роль Ольги Франко виконала Ірма Вітовська-Ванца. Режисер стрічки – Олександр Березань («Шляхені волоцюги»).

Фільм створюється компанією Ganza Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Вихід картини в прокат планується наприкінці 2022-го – на початку 2023 року.