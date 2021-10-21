Цього тижня, попри карантинні обмеження, репертуар може втішити шанувальників дуже різного кіно. Зосередимося на фільмах, які можуть дозволити пережити дуже різні емоції.

Варто нагадати, що для відвідування кінотеатрів відтепер потрібен один із документів:

сертифікат повної вакцинації;

негативний ПЛР-тесту терміном до 72 годин;

негативний експрес-тест;

довідка про одужання не пізніше шести місяців тому.

Отже, на що ж варто піти в кіно?

Пригадати та насолодитись

Голос місяця

La voce della luna, Італія, Франція, 1990. Режисер Федеріко Фелліні. У ролях: Роберто Беніньї, Паоло Вілладжо.

Цей фільм Фелліні продовжує чудову практику показу кінокласики на великому екрані. Адже у цій «серії» – дійсно найкращі зразки світового кіно. Evergreen направду.

Без сумніву це стосується і фільму Фелліні «Голос Місяця». Прем’єра останнього фільму режисера відбулась у 1990 році на Каннському кінофестивалі.

Дивак та сновида Іво Сальвіні (Роберто Беніньї) дуже трепетно ставиться до голосу Місяця, який він постійно чує. Здебільшого звуки лунають з криниці. Нещодавно Іво покинув психіатричну лікарю, тож цінує свій час. Він уважний до кожного, хто трапляється на його шляху. Одна зустріч переходить в іншу, варто лише зазирнути у дірку в даху – і ти опинишся у новій компанії.

Мабуть, це та картина геніального режисера, яку найменше хочеться аналbзувати. Вона містить іронію та смуток, втому та розчарування. Це гра з ілюзіями, реальністю та сном. «Щоб не виглядати божевільним в очах більшості, мені потрібно було стати кінорежисером. Краса цієї професії в тому, що тобі дозволено втілювати в життя свої фантазії», – казав сам Фелліні, для якого уява та реальність завжди булі рівноцінними.

Подивитись (або передивитись) таке кіно на великому екрані – чудова річ для кожного кіномана.

Дізнатись та жахнутись

Остання дуель

The Last Duel, США, режисер – Рідлі Скотт. У головних ролях: Адам Драйвер, Бен Аффлек, Метт Даймон, Ніколь Холофсенер

Події розгортаються у Нормандії у ХІV столітті, у часи володарювання короля Карла VI. Лицар Жан де Карруж (Метт Деймон) повертається з війни та дізнається, що поки його не було вдома, його дружину Маргаріт зґвалтував його сусід та давній супротивник Жак Ле Грі (Адам Драйвер). Свідченням жінки ніхто не вірить, тож Жан звертається по допомогу до самого короля. Карл каже, що суперечку потрібно вирішувати на дуелі. Переможець буде визнаний правим. Але у разі програшу Жака його дружину мають спалити на вогні за неправдиві свідчення.

Драма «Остання дуель» є екранізацією роману Еріка Ягера «Остання дуель: правдива історія випробування битвою в середньовічній Франції». Книга, заснована на реальних подіях, вийшла друком у 2005 році.

Попри лицарський антураж, драма Скотта («Гладіатор», «Робін Гуд», «Усі гроші світу») далека від романтики. Це розповідь, яка ведеться кількома особами, тобто історія злочину подається під різним кутом зору. Щоразу розповідь набуває нових подробиць та урізноманітнює трактування.

Сценарій написали давні друзі та неодноразові співавтори Метт Даймон та Бен Аффлек. Для тих, кого дивує літературна творчість голлівудських зірок нагадаємо, що ці двоє мають «Оскар» за сценарій до «Розумника Вілла Гантінга». І у цьому випадку вони не так бавляться у історичні пригоди, як досліджують людську природу. А Скотт привносить у це дослідження голлівудський розмах.

Пройти квест та посміятись

Де гроші

Україна, комедія. Режисер Михайло Хома. У головних ролях: Михайло Хома, Ада Роговцева, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко

Непосидючий авантюрний піаніст Міша (Михайло Хома) має неабияку потребу у грошах. Його приятель потрапив під арешт. Тепер аби знову побачити друга на волі Міша має роздобути чималу суму. Найлегший спосіб, на його думку, втертися у довіру до літньої пані (Ада Роговцева). Міша поселяється в її загадковому будинку у надії знайти схованку та привласнити собі гроші старенької. Виявляється, тут не один він такий: домогосподарка Рітка (Анна Буткевич) думає про те саме вже не перший день.

У пошуках натхнення творча група ходила по квест-кімнатах Києва. Аби втілити на екрані свій задум, у найбільшому павільйоні кіностудії ім. О.Довженка збудували декорації будинку на 15 кімнат. Знімальний процес тривав 23 дні. Основними локаціями стали Київ та Львів.

Цей фільм розрахований насамперед на шанувальників Dzidziо. Принциповою різницею із двома попередніми картинами є те, що актор та співав сів у режисерське крісло. Що з того вийшло, можна побачити просто зараз.