Фільм «Суперник» створено у копродукції з Україною

У Львові стартував фестиваль «Нове німецьке кіно», що пропонує подивитись фільми, які стали подіями у кінематографі Німеччини.

Це один із найстаріших фестивалів в Україні, які представляють кінематограф своєї країни: у 2021 році він проходитиму у 27-й раз. Його організаторами є Goethe-Institut та «Артхаус Трафік».

У Львові він проходить у «Планеті кіно»(«Форум»). Крім Львові його приймають Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Чернівці та Маріуполь.

21 жовтня

«Хід короля»

Schachnovelle, реж.: Філіп Штьольцль. У головних ролях: Олівер Мазуччі, Альбрехт Шух, Бірґіт Мініхмайр, Самуель Фінці

«Екранізація роману «Шахова новела» знаменитого австрійського письменника Штефана Цвайґа. Весна, 1938 рік. Йозеф намагається покинути окуповану нацистами Австрію, але потрапляє під арешт. Зачинений в одиночній камері, він зовсім втрачає зв’язок зі світом. Та одного разу йому вдається вкрасти в тюремників книгу про шахи. Гра стає для нього спасінням.»

22 жовтня

«Суперник»

Rival, реж.: Маркус Ленц. У головних ролях Єлізар Назаренко, Удо Замель, Марія Бруні.

Дев'ятирічний Роман їде до своєї матері Оксани, яка нелегально виїхала на заробітки до Німеччини. Там вона живе з Ґертом, 62-річним вдівцем, що страждає на діабет. Ґерт намагається подружитися з хлопчиком, але Романа насамперед цікавить увага матері. Раптом Оксані стає погано й Роман залишається наодинці зі своїм суперником.

Фільм створено у копродукції з Україною. Він брав участь у конкурсі Одеського кінофестивалю та отримав там спеціальну відзнаку. Хотілося б відзначити чудові, дуже органічні акторські роботи українській акторів Єлізара Назаренка та МаріїБруні.

23 жовтня

«Фасбіндер»

Enfant Terrible, реж.: Оскар Рьолер. У головних роляхОлівер Мазуччі, Харі Прінц, Катя Ріманн

Райнеру Вернеру Фасбіндеру 22, і він щойно дебютував із постановкою на сцені маленького театру. Ніхто й не сподівається, що скоро він стане ключовою фігурою німецького кіно. Його погляди радикальні, самоексплуатація сильна, а жага до пізнання любові нестримна. Він проживе життя швидко й помре молодим, проте запам’ятається всім як геніальний режисер німецької «нової хвилі»».

24 жовтня

«Клео»

Cleo, реж.: Ерік Шмітт. У головних ролях Марлен Лозе, Джеремі Мокрідж, Гайко Пінковскі, Макс Мауфф

Чи може Клео повернути час назад? Здається, що нещастя переслідують її близьких відтоді, як вона народилася. Разом з трьома компаньйонами Клео вирушає на пошуки свого минулого по всьому Берліну.

25 жовтня

«Екоцид»

Okozid, реж.: Андрес Ваєль. У головних ролях Фредеріке Бехт, Ніна Кунцендорф, Ульріх Тукур

2034 рік. Тривалі посухи та повені унеможливлюють існування мільйонів людей. Після чергового шторму Міжнародний суд змушений переїхати з Гааги до Берліна. Кліматична криза буде предметом судового процесу. Двоє адвокатів представляють 31 південну країну, які зазнали великих труднощів і хочуть забезпечити своє майбутнє.