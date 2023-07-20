Олександр Ткаченко поки що не прокоментував цю заяву

Президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення у четвер, 20 липня, повідомив, що звернувся до уряду з проханням замінити Олександра Ткаченка на посаді міністра культури. Відповідну розмову про можливі зміни глава держави уже провів із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За словами Володимира Зеленського, рішення про звільнення Олександра Ткаченка прийняте у зв'язку із бюджетними коштами та закупівлями міністерства культури.

«Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і про інше питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості: бюджетні видатки. Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України, — заявив президент України Володимир Зеленський.

Додамо, що раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що виділення понад 500 млн грн в час війни на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду з державного бюджету є доречним рішенням.

Ткаченко також активно лобіював фінансування серіального виробництва. Зокрема на серіали «Санаторій Незабудка», «смт Інгулець» під час війни з державних коштів також виділили мільйони гривень. Окрім того, на фінансування Держкіно було передбачено близько 400 мільйонів гривень.

Міністр культури на звинувачення про те, що під час війни виділяють кошти не на відбудову країни, а не серіали, зазначив: «це нормально, що під час війни держава підтримує зокрема серіальне виробництво».

Заяву Володимира Зеленського Ткаченко поки не прокоментував.

Додамо, що раніше українці ініціювали петицію щодо звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури. На початку червня ця петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів. Однак Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію за звільнення Ткаченка, яка на початку червня набрала понад 25 тисяч голосів.

Олександр Ткаченко призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.