Питання про відставку міністра розглядатиметься шляхом голосування у Верховній Раді

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України. Про це йдеться в повідомленні комітету.

Відповідне рішення про відставку підтримали четверо членів профільного комітету і восьмеро проголосували проти на засіданні 26 липня. Підтримали відставку Володимир В'ятрович, Гео Лерос, Софія Федина і Микола Княжицький. Проголосували проти голова комітету Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Божков, Андрій Боблях, Ірина Констанкевич, Павло Сушко, Олександр Абдуллін і Тетяна Скрипка. Голова комітету Микита Потураєв, пояснюючи своє рішення, заявив, що «досягнення Ткаченка були значними, а помилки не були фатальними».

Деталі свого рішення у комітеті пообіцяли оприлюднити згодом. Рішення комітету є рекомандаційним, тепер питання про відставку Ткаченка розглядатиметься шляхом голосування у Верховній Раді. Бували випадки, коли профільні комітети не підтримували відставки міністрів, але вони все ж відбувалися. Це, для прикладу, було з відставками Арсена Авакова, Максима Степанова і Сергія Шкарлета.

У п'ятницю, 21 липня Верховна Рада зареєструвала заяву про відставку Олександра Ткаченка. Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні парламенту, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше українці ініціювали петицію щодо звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури. На початку червня ця петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів. Однак Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію за звільнення Ткаченка, яка на початку червня набрала понад 25 тисяч голосів.

Ткаченко уже подавав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики у 2021 році, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році. Тоді його відставка не була прийнята.