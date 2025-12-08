Музей мистецтв Прикарпаття отримав посилений захист ЮНЕСКО
Окрім нього, у списку ще 18 українських об’єктів
Музей мистецтв Прикарпаття внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
«Комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення про включення до цього списку 19 нових українських об’єктів. Серед них – Музей мистецтв Прикарпаття, де зберігаються унікальні ікони, сакральні твори та важливі пам’ятки мистецтва нашого регіону», – написала посадовиця у фейсбуці.
За інформацією Мінкульту, посилений захист ЮНЕСКО у 2025 році отримали:
- Аккерманська фортеця, Білгород-Дністровський
- Успенський собор, Харків
- Борисоглібський собор, Чернігів
- Харківський академічний український драмтеатр ім. Тараса Шевченка, Харків
- Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), Одеса;
- Садиба Кеніга: палац (головний будинок), Тростянець
- Мовчанський монастир, Путивль
- Покровська церква, Харків
- Приморські сходи, Одеса
- Воскресенська церква, Суми
- Кирилівська церква, Київ
- Спасо-Преображенський собор, Суми
- Троїцький собор, Суми
- Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень
- Археологічний комплекс «Острів Байда», Запоріжжя
- Одеський музей західного і східного мистецтва
- Одеський національний художній музей
- Одеська національна наукова бібліотека
- Музей мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківськ.
Загалом у Міжнародному списку під посиленим захистом тепер 46 українських об’єктів, що є одним із найбільших показників у світі. Цей статус означає, що об’єкт отримує найвищий рівень міжнародної охорони та додаткові гарантії збереження. Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці.
Що відомо про Музей мистецтв Прикарпаття
Художній музей в Івано-Франківську відкрито у 1980 році у приміщенні барокового Колегіального костьолу Непорочного Зачаття Діви Марії XVII століття, що був усипальницею Потоцьких.
Будівля музею є пам’яткою національного значення, а в його фондах налічується майже 14 тис. експонатів. Серед найцінніших – роботи майстра пізньобарокової скульптури Йогана Георга Пінзеля.
В експозиції Музею мистецтв Прикарпаття розгорнуто відділи сакрального мистецтва Галичини, зарубіжного мистецтва, українського образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. У двох залах музею регулярно проводяться змінні виставки творів художників та різноманітні мистецькі акції.