Музей мистецтв Прикарпаття внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення про включення до цього списку 19 нових українських об’єктів. Серед них – Музей мистецтв Прикарпаття, де зберігаються унікальні ікони, сакральні твори та важливі пам’ятки мистецтва нашого регіону», – написала посадовиця у фейсбуці.

За інформацією Мінкульту, посилений захист ЮНЕСКО у 2025 році отримали:

Аккерманська фортеця, Білгород-Дністровський

Успенський собор, Харків

Борисоглібський собор, Чернігів

Харківський академічний український драмтеатр ім. Тараса Шевченка, Харків

Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), Одеса;

Садиба Кеніга: палац (головний будинок), Тростянець

Мовчанський монастир, Путивль

Покровська церква, Харків

Приморські сходи, Одеса

Воскресенська церква, Суми

Кирилівська церква, Київ

Спасо-Преображенський собор, Суми

Троїцький собор, Суми

Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень

Археологічний комплекс «Острів Байда», Запоріжжя

Одеський музей західного і східного мистецтва

Одеський національний художній музей

Одеська національна наукова бібліотека

Музей мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківськ.

Загалом у Міжнародному списку під посиленим захистом тепер 46 українських об’єктів, що є одним із найбільших показників у світі. Цей статус означає, що об’єкт отримує найвищий рівень міжнародної охорони та додаткові гарантії збереження. Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці.

Що відомо про Музей мистецтв Прикарпаття

Художній музей в Івано-Франківську відкрито у 1980 році у приміщенні барокового Колегіального костьолу Непорочного Зачаття Діви Марії XVII століття, що був усипальницею Потоцьких.

Будівля музею є пам’яткою національного значення, а в його фондах налічується майже 14 тис. експонатів. Серед найцінніших – роботи майстра пізньобарокової скульптури Йогана Георга Пінзеля.

В експозиції Музею мистецтв Прикарпаття розгорнуто відділи сакрального мистецтва Галичини, зарубіжного мистецтва, українського образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. У двох залах музею регулярно проводяться змінні виставки творів художників та різноманітні мистецькі акції.