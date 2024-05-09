Музей «Місто і зброя» працюватиме з вівторка по неділю з 10:00 до 17:00

У середу, 8 травня, на території комплексу палацу Потоцьких в Івано-Франківську відкрили цифровий музей «Місто і зброя». Музей створили в межах спільного з ЄС проекту «Назад до наших спільних коренів», з загальним бюджетом 356 тис. євро.

Як розповів директор Простору інноваційних Креацій «Палац» Володимир Гайдар, цифровий музей «Місто і зброя» розмістили у колишньому адміністративному корпусі гарнізонної лікарні, що діяла на території палацу Потоцьких. В музеї представлені реальні та віртуальні копії зброї XVІІ-ХХ століть, зокрема періоду Першої і Другої світової війни.

«З реальних є точні репліки зброї: пістолет, який запалювався кремнієвим запальником, бартка, шабля, найбільш поширена рушниця – малінхерка тощо. Віртуальними є архівні картографічні відтворення: давні поштівки, карти, відеоматеріали. Є динамічні анімації, слайдшоу, які представляють кожен з періодів. Деякі цифрові речі виконані з допомогою штучного інтелекту. На манекенах при вході представлені точні копії одностроїв різних періодів: приватної армії Потоцького, воїнів УГА та УПА. Деякі артефакти одностроїв оригінальні, деякі – відтворені реконструкторами, що працювали, зокрема, над костюмами для фільму «Довбуш», – зазначив Володимир Гайдар.

Музей «Місто і зброя» відкрили в межах проєкту «Назад до наших спільних коренів», який реалізовували з 2020 року за співфінансування Європейського Союзу. З бюджету ЄС на проект спрямували 356 тис. євро, з бюджету Івано-Франківська – 32 тис. євро. Крім закупівлі обладнання й наповнення експозиції музею, за гроші програми виготовили науково-проектну документацію та провели ремонтно-реставраційні роботи.

«Здійснено підсилення фундаментів та їх подальший захист від замокання. В будівлю корпусу заведено всі необхідні інженерні мережі. Відреставровано паркет. На підлозі в коридорах штучний камінь «тераццо», який теж автентичний і відреставрований. Проведена реставрація дерев’яних вікон, підвіконь зсередини та внутрішніх дверей. Також завершено реставрацію та відновлення втрачених елементів дерев’яних вхідних дверей. Облаштовано санвузол. На вході в музейний простір є пандус для безбар’єрного доступу маломобільних груп населення», – сказав Володимир Гайдар.

Цифровий музей «Місто і зброя» працюватиме з вівторка по неділю з 10:00 до 17:00.