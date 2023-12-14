6,7 млн грн на реалізацію проекту спрямує Івано-Франківська міська рада

В Івано-Франківську за підтримки ПРООН почали реалізацію проекту «Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни». Проект, з бюджетом у 34,1 млн грн, який спільно фінансуватимуть уряд Німеччини та міська рада, передбачає відновлення корпусу А палацу Потоцьких для створення тут коворкінгу для місцевого та релокованого бізнесу.

Як розповів директор Простору інноваційних Креацій «Палац» Володимир Гайдар 14 грудня, проект допоможе залучити територію палацу Потоцьких до життя міста.

«Палацовий комплекс, який знаходиться в центрі Франківська, на жаль, зараз задіяний дуже мало для міста, але з приходом таких функцій, нових проектів, надалі він буде задіюватися все більше, ставати середовищем для креативного бізнесу, мистецтва, науки та туристів», – сказав Володимир Гайдар.

Бюджет проекту складає 34,1 млн грн, з яких внесок ПРООН – 27, 3 млн грн. Ще 6,7 млн грн на його реалізацію спрямує Івано-Франківська міська рада. За ці кошти відновлять 589 м2 корпусу А палацу Потоцьких, облаштують конференц-зали, коворкінг для представників креативних індустрій, створять студії звукозапису та аналогового/цифрового фото. Також проект передбачає виділення 1 мільйона гривень для 10-ти підприємців креативного бізнесу.

Впроваджувати проект протягом 2023-2024 років буде Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій Івано-Франківської міськради.

Додамо, що Палац Потоцьких, зведений в Івано-Франківську у 1682 році, є пам'яткою архітектури та містобудування історичного значення. Його побудував польський гетьман Андрій Потоцький для себе і родини. Згодом у приміщенні палацу діяв військовий госпіталь.