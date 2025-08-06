Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита на всі товари з Індії в розмірі 25% через імпорт країною російської нафти. Мито почне діяти орієнтовно з 27 серпня, ідеться в заяві Білого дому в середу, 6 серпня.

«Я отримав додаткову інформацію від низки високопосадовців, зокрема про дії уряду Російської Федерації у зв’язку із ситуацією в Україні. Враховуючи ці дані, я дійшов висновку, що надзвичайний стан, описаний в указі №14066, зберігається, а дії та політика російського уряду продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів», – йдеться в указі Трампа.

Президент США зауважив, що вважає «необхідним і доцільним запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано закуповує нафту в Російської Федерації».

«На мій погляд, запровадження цих тарифів на додаток до вже вжитих заходів дозволить більш ефективно впоратися із зазначеною загрозою», – ідеться в указі.

Документ передбачає, що США залишають за собою право запровадити аналогічні мита і проти інших країн, які прямо чи опосередковано купують російську нафту.

Нагадаємо, 31 липня Дональд Трамп ввів нові мита на товари із 69 країн і територій, включно з Євросоюзом. Тоді Трамп запровадив 25-відсотковий тариф для Індії. Разом з додатковим митом, збір на всі індійські імпортні товари становитиме 50%.