Через санкції завод став залежним від російської нафти

Саудівська Аравія та Ірак припинили постачати сиру нафту на індійський нафтопереробний завод Nayara Energy Ltd. Це сталося після того, як Європейський Союз ввів проти нього санкції через велику частку активів у власності «Роснєфті», повідомило агентство Bloomberg 1 вересня.

За словами співрозмовників агентства, обізнаних у цій ситуації саудівська компанія Saudi Aramco призупинила продаж сирої нафти компанії Nayara. Джерела агентства пов’язують зупинку поставок із проблемами в оплаті через санкції. Так само поставки сирої нафти на НПЗ в Індії у серпні припинив іранський державний нафтовий ритейлер SOMO.

Аналітична компанія Kpler повідомила, що Nayara Energy Ltd востаннє отримав поставку нафти Arab Light 18 липня та Basrah Heavy 29 липня. За даними Bloomberg, припинення надходжень з арабських країн зробило індійський НПЗ повністю залежним від перероблення російської сирої нафти. Так, у липні завод збільшив поставки російської нафти на 88 тис. барелів на день, досягнувши загалом 1,69 млн барелів імпортної нафти на день.

Євросоюз запровадив санкції проти Nayara у липні 2025 року – причиною стали 49% акцій заводу, які належать російській «Роснєфті», яка активно підтримує війну проти України. Санкції спрямовану на скорочення доходів Росії від енергетики, значна частина яких надходить від експорту нафти до Індії та Китаю.

Після запровадження санкцій Nayara знизила рівень обробки нафти та орієнтується переважно на поставки російського тіньового флоту. НПЗ, який має потужність перероблення в 400 тис. барелів нафти, скоротив його до 242 тис. барелів на день – це найнижчий рівень з листопада 2022 року.

«Усі ці бочки були російської марки Urals. Минулого року близько 29% імпорту було з Близького Сходу», – повідомило Bloomberg.

Після цього Nayara звернулася до індійського уряду за допомогою у пошуку банківських каналів та суден для потоків нафти. Втім, адміністрація Нарендри Моді наразі не зміг надати допомогу заводу, оскільки стикається з тиском адміністрації президента США Дональда Трампа – нагадаємо, раніше Трамп запровадив 50% мит на індійські товари, щоб обмежити закупівлю нафти зі знижкою в Росії.