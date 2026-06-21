Хлопчик тимчасово перебував у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

У Тернополі поліцейські розшукали батьків дворічного хлопчика, якого виявили в одному з під’їздів міста. Про це повідомила пресслужба обласної поліції 20 червня.

Там розповіли, що 19 червня близько 23:00 поліцейським повідомили про малолітнього хлопчика, якого знайшли в під’їзді будинку на вулиці Євгена Коновальця. Дитина була сама й плакала.

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На місце інциденту прибули працівники поліції. Одразу встановити батьків не вдалося, тому хлопчика тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

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Згодом правоохоронці знайшли батьків потерпілої дитини. З’ясувалося, що мати ще 12 червня відвезла сина до бабусі у Вінницьку область. За її словами, вона не підтримувала зв’язок із матір’ю та не змогла пояснити причини її вчинку.



«Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що ввечері бабуся привезла хлопчика до будинку в Тернополі, де проживають його батьки. Не заставши нікого вдома, жінка залишила дитину в під’їзді та поїхала», – ідеться в повідомленні.

Хлопчика вже передали його батькам. Поліцейські провели з ними профілактичну бесіду щодо належного виконання батьківських обов’язків та забезпечення безпеки дитини.