Рівненську область атакували ударними безпілотниками

Російські війська в ніч на неділю, 21 червня, атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура регіону. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, через атаку сталося знеструмлення частини Сарненського району. Попередньо, внаслідок удару обійшлося без постраждалих.

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Зауважимо, що вдень 21 червня у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що група ударних безпілотників рухалася з півночі у напрямку Рівного. У місті та області оголошували загрозу застосування дронів.

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Загалом у ніч проти 21 червня російська армія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши дві аеробалістичні ракети «Кинджал», дві балістичні ракети «Іскандер-М/С-400» та 105 ударних і імітаційних безпілотників різних типів. Сили оборони знищили 96 ворожих дронів.

Нагадаємо, нещодавно, 19 червня, російські війська завдали удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула 8-річна дівчинка