Наслідки атаки на Павлоград 19 червня

Уранці пʼятниці, 19 червня, російські окупанти завдали удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула 8-річна дівчинка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибух прогримів у місті близько 08:00. До того у пресслужбі Повітряних сил попереджали про рух безпілотників у напрямку Павлограда.

Внаслідок атаки зайнялися пожежі у двох приватних будинках. Один із них повністю зруйнований.

«Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Поранену 49-річну жінку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – повідомив Олександр Ганжа.

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Нагадаємо, 14 червня росіяни атакували підприємство легкої промисловості у Дніпрі. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, а на підприємстві було серйозно пошкоджене технологічне обладнання.